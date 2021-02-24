شكرا لقرائتكم خبر عن قوات «الأمن البيئي»: مهماتنا حماية الحيوانات البرية والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - أكد المتحدث باسم القوات الخاصة للأمن البيئي الرائد رائد المالكي، بمناسبة إطلاق عدد من ظباء الريم والمها العربي بمحمية الملك عبدالعزيز الملكية، أن مهمات القوات تشمل حماية الحيوانات البرية في المواقع كافة.

وأهاب بالمواطنين والمقيمين عدم التعرض للكائنات الفطرية (البرية) بأي شكل من أشكال الصيد أو الأذى. وأكد أنه سيتم ضبط كل من يخالف اللائحة التنفيذية لصيد الكائنات الفطرية البرية وإحالته للجهات المختصة لإيقاع العقوبة بحقه.