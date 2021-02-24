شكرا لقرائتكم خبر عن باحث يكشف تاريخ آبار المدينة.. عمقها التاريخي يمتد إلى 3000 عام والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - أكد الباحث في تاريخ المدينة المنورة ومعالم السيرة النبوية عز الدين المسكي أن أول من نزل المدينة بعد غرق قوم نوح قوم يقال لهم صعل وفالج.

جاء ذلك خلال ندوة «الآبار والمزارع التاريخية في المدينة المنورة» في الجلسة الأولى ضمن أعمال الملتقى السعودي السابع للإرشاد السياحي في يومه الثالث والمقام خلال الفترة من 9 - 11 / 7 / 1442هـ.

وأوضح المسكي خلال حديثه عن يثرب ما قبل التاريخ أن أول من سكن المدينة عند التفرق يثرب بن قانية ابن مهلائيل بن أرم بن عبيل بن عوص بن أرم بن سام بن نوح عليه السلام، وبه سميت يثرب، مشيراً إلى أن أول من نزل المدينة بعد غرق قوم نوح قوم يقال لهم صعل وفالج.

وعن تاريخ العرب العماليق قال إنه كان قوم من الأمم يقال لهم بنو هف وبنو مطر وبنو الأزرق فيما بين مخيض إلى غراب الضائلة إلى القصاصين إلى طرف أحد فتلك آثارهم هنالك. وبين الباحث عز الدين المسكي أن أول من زرع بالمدينة واتخذ بها النخل وعمر بها الدور والآطام واتخذ بها الضياع كانوا العماليق.

وكشف المسكي تاريخ آبار المدينة، مشيراً إلى أن العمق التاريخي لبعض الآبار يمتد إلى 3000 عاماً، حيث تم تقسيم الآبار إلى ما قبل العصر الإسلامي وآبار العصر الإسلامي المبكر كالتالي: آبار قبل العصر الإسلامي: أريس، رومة، العهن، بضاعة، حجر، البويرة، الدومة، سوالة، سميحة، إهاب، غرس، عذق. آبار في العصر الإسلامي: بئر سعید بن زید، بئر أبي هريرة، بئر سعيد بن العاص، بئر عروة بن الزبير، بئر أروى، بئر المغيرة، بئر بني زريق. وأضاف الباحث عز الدين المسكي مثالاً على تقدير عمر الآبار التاريخية بالمدينة، متخذاً بئر سميحة كأحد الأمثلة.