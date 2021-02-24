شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو.. ولي العهد يغادر مستشفى الملك فيصل التخصصي والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

غادر صاحب السمو الملكي ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان – حفظه الله – مستشفى الملك فيصل التخصصي بالرياض بعد أن من الله – جل جلاله – عليه بالصحة والعافية.

وكان الديوان الملكي أعلن أن ولي العهد أجرى عملية جراحية بالمنظار لاستئصال التهاب الزائدة الدودية صباح هذا اليوم الأربعاء 12 / 7 / 1442هـ الموافق 24 / 2 / 2021م في مستشفى الملك فيصل التخصصي بالرياض، وقد تكللت هذه العملية ولله الحمد بالنجاح.