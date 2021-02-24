شكرا لمتابعة خبر عن شاهد.. قصة انقسام مجلس الوزراء إلى نصفين يرويها " أبا الخيل " والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

روى وزير المالية الأسبق، محمد أبا الخيل، قصة انقسام مجلس الوزراء إلى نصفين بسبب المشروع العملاق طريق " مكة المكرمة – الطائف ".

وقال محمد أبا الخيل، خلال حواره مع برنامج " ألف ميل" المذاع على قناة " السعودية " : " طريق الطائف – مكة هو أهم مشروع في فترة عمله في المواصلات، وكانت تلك المرة الوحيدة التي انقسم فيها مجلس الوزراء إلى نصفين تمامًا " .

وأضاف: " نصف مجلس الوزراء كان يؤيد تمهيد الطريق من جهة السيل الكبير، والنصف الآخر يؤيد شق الجبل من جهة الهدا " ، الأمر الذي دعا الملك فيصل -رحمه الله- إلى ترجيح كفة شق الجبل.

وأوضح أن المشروع العملاق طريق " مكة – الطائف " آنذاك كانت تكلفته تبلغ 50 مليون ريال، وكان توفير هذا المبلغ في تلك الأيام أمرًا شاقًا للغاية.