شكرا لمتابعة خبر عن شاهد.. سارة القحطاني تتحدث عن فوزها في سباق كأس المملكة العالمي والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

كشفت أول مدربة خيل بالمملكة، سارة القحطاني، عن فوزها في سباق كأس المملكة العالمي.

وقالت سارة القحطاني خلال حوارها في برنامج " سيدتي ": " نشأت في عائلة فروسية بحكم أن والدي مدرب سباقات خيل سابقا ".

وأضافت: " الفضل يعود للأمير بندر بن خالد الفيصل والأمير عبدالله بن خالد بن سلطان والأستاذ خالد المزروع لهم الفضل في الحصول على هذه الرخصة والتواجد في هذا السباق " .

وتابعت: " لازم يكون هناك شغف بالخيل للراغبين في التجربة، لأنه مجال متعب "، مضيفة: " بدايتي كانت مع الوالد من خلال توجيهات تخص التدريب ووالدي ساعدني كثيرا في فهم التدريب ومعرفة نفسية الحصان وكيفية تجهيزه".