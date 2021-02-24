شكرا لمتابعة خبر عن التميمي يزور مستشفى السليل العام والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - سعيد العجل (صدى):

قام الرئيس التنفيذي لتجمع الرياض الصحي الأول الدكتور صالح التميمي اليوم الأربعاء بزيارة تفقدية لمستشفى السليل العام، حيث كان باستقباله مدير المستشفى الدكتور سعد الوديان .

وبدأت الزيارة بجولة تفقدية على الأقسام الإدارية والطبية مستمعا التميمي لشرح مفصل قدمه الوديان أطلعه على الخدمات الطبية التي يقدمها المستشفى والمراكز التابعة له وما تم رسمه من خطط مستقبلية يتم العمل على ملامستها لأرض واقع المستشفى تسهم في تقديم أفضل وأرقى الخدمات الصحية.

وفي نهاية الزيارة حث الدكتور صالح التميمي منسوبي المستشفى، بتقديم خدمة مميزة ، للمستفيدين.

يذكر أن الزيارة تأتي ضمن جولاته التفقدية للمستشفيات الطرفية التابعة لتجمع الرياض الصحي الأول .