شكرا لمتابعة خبر عن تعليق مثير من العجلان على خريطة مزعومة عن نفوذ تركيا والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى): علق رجل الأعمال عجلان العجلان، رئيس مجلس الغرف علق رجل الأعمال عجلان العجلان، رئيس مجلس الغرف السعودية ، على خريطة مزعومة عن نفوذ تركيا نشرتها إحدى القنوات التركية الخاصة تظهر ضم المملكة ومصر والخليج لتركيا في عام 2050. وأضاف عجلان العجلان: " عرضت قناة TGRT التركية خريطة لمناطق النفوذ التركي بحلول عام 2050، وتشمل سوريا والعراق والأردن ومصر وليبيا والمملكة ودول الخليج، هذا يؤكد جنون الحكومة التركية وأطماعها وعدوانيتها ". وتابع:" سنكون لها بالمرصاد بكل ما نملك، ولهذا نحن مستمرون بمقاطعة تركيا، والى صفر تعامل مع تركيا ".