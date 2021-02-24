شكرا لمتابعة خبر عن تعليق مثير من العجلان على خريطة مزعومة عن نفوذ تركيا والان مع نوافيكم بالتفاصيل
الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):علق رجل الأعمال عجلان العجلان، رئيس مجلس الغرف السعودية، على خريطة مزعومة عن نفوذ تركيا نشرتها إحدى القنوات التركية الخاصة تظهر ضم المملكة ومصر والخليج لتركيا في عام 2050.
وأضاف عجلان العجلان: " عرضت قناة TGRT التركية خريطة لمناطق النفوذ التركي بحلول عام 2050، وتشمل سوريا والعراق والأردن ومصر وليبيا والمملكة ودول الخليج، هذا يؤكد جنون الحكومة التركية وأطماعها وعدوانيتها ".
وتابع:" سنكون لها بالمرصاد بكل ما نملك، ولهذا نحن مستمرون بمقاطعة تركيا، والى صفر تعامل مع تركيا ".