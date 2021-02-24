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بالفيديو.. كاتبة: أكثر من 5 مليون امرأة اسفادت من التطور الذي تسجله المملكة

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الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

أوضحت كاتبة اقتصادية ريم أسعد، كيف استفادت المرأة من التطور الذي تسجله المملكة.

وقالت الكاتبة لقناة " الإخبارية " إن التطور التذي تسجله المملكة أدى إلى إزالة جميع المعوقات المرتبطة بعمل المرأة.

وأضافت : أنه تم الاستفادة من المرأة كعنصر أساسي في الانتاج حيث تم المساوة في الأجور بين المرأة والرجل وفي المعاش، وعدم التميز بين المرأة والرجل في التمويل البنكي.

وأشار إلى أن هذه التطورات استفاد منها 5 مليون امرأة فوق سن الـ 21.

 

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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