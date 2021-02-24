شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو.. كاتبة: أكثر من 5 مليون امرأة اسفادت من التطور الذي تسجله المملكة والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

أوضحت كاتبة اقتصادية ريم أسعد، كيف استفادت المرأة السعودية من التطور الذي تسجله المملكة.

وقالت الكاتبة لقناة " الإخبارية " إن التطور التذي تسجله المملكة أدى إلى إزالة جميع المعوقات المرتبطة بعمل المرأة.

وأضافت : أنه تم الاستفادة من المرأة كعنصر أساسي في الانتاج حيث تم المساوة في الأجور بين المرأة والرجل وفي المعاش، وعدم التميز بين المرأة والرجل في التمويل البنكي.

وأشار إلى أن هذه التطورات استفاد منها 5 مليون امرأة فوق سن الـ 21.