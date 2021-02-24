شكرا لمتابعة خبر عن شاهد.. طريقتان لحصار كورونا والقضاء عليه بأسرع وقت والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

قال استشاري أمراض معدية، إن وباء كورونا سيزول عاجلا أما أجلا، متسائلا:" كم سيحصد من الضحايا قبل أن يرحل؟".

وأضاف:" السلوك البشري هو من يحدد مدة بقاء هذا الوباء إما سيقصر أو سيطيل من عمر هذا الوباء"، لافتا:" هناك طريقتان لحصار هذا الوباء والقضاء عليه بأسرع وقت الأولى هى السلوك البشري ".

وأشار:" الطريقة الثانية هي اللقاح الجماعي عبر منح مناعة جماعية للسكان، وهذا يجب أن يكون عالميا وليس محليا فقط".

وشدد:" يجب أن نلتزم بالإجراءات الاحترازية والوقائية للحد من انتشار كورونا من خلال وقف المناسبات الاجتماعية وعدم الذهاب للمطاعم وعدم حضور العزاء"، مشيرا:" هناك وسائل أخرى متاحة لتأدية واجب العزاء باستخدام وسائل التواصل".

وتابع:" يجب لبس الكمامة طوال الوقت وبأي مكان وغسل اليدين والمحافظة على المسافة الآمنة".