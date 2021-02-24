شكرا لمتابعة خبر عن شاهد.. إغلاق مستودع مخالف بحي بني مالك والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - جدة (صدى):

قررت أمانة محافظة جدة، إغلاق مستودع مخالف في حي بني مالك بنطاق بلدية الشرفية الفرعية.

ومن جانبه، قال رئيس ‏بلدية الشرفية الفرعية المهندس سعد القحطاني، إن الموقع تمت مداهمته بمشاركة الجهات المعنية، وهو عبارة عن مستودع مخالف داخل الحي السكني.

وأشار إلى أن المستودع يحتوي على عدد 600 كرتون كبير كمامات طبية، و400 كرتون مبيد حشرات محظور من البيع، و500 كرتون قطع غيار سيارات وتوصيلات كهربائية.

وتضمن الموقع معمل مجهز بمكائن الخياطة والتطريز، فيما اتخذت البلدية، الإجراءات النظامية وتطبيق لائحة الغرامات والجزاءات البلدية بحق المخالفين.