شكرا لمتابعة خبر عن شاهد.. الأمير عبدالرحمن الفيصل يكشف ما أخبره به ولي العهد بشأن " مشرف " بعد فوزه والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

روى الأمير عبدالرحمن الفيصل، تفاصيل جديدة بشأن فوز " مشرف" بجائزة كأس المملكة في سباق الخيل.

وقال الأمير عبدالرحمن الفيصل، خلال حواره عبر قناة الإخبارية:" لم أشاهد لحظة وصول "مشرف" خط النهاية والأمير ‎محمد بن سلمان هو من أخبرني بعد فوزه".

وأضاف:" لم أرى مشرف عند انطلاقه نحو خط النهاية والتهيت مع بدري "، موضحا:" لن أنسى "مشرف بن مطلق" وهو أول من علمني تفاصيل عالم ‎الفروسية".

وتابع:" مشرف بن مطلق هو شخص خلوق وسهل مع الناس، ولم يكن يبحث عن أحد يعطيه حقه"، مبينا:" أعشق الخيل".

وكان الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، توج الأمير عبدالرحمن العبدالله الفيصل، بعد فوز الجواد "مشرف" بجائزة كأس المملكة.