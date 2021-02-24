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شاهد.. الأمير عبدالرحمن الفيصل يكشف ما أخبره به ولي العهد بشأن " مشرف " بعد فوزه

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الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

روى الأمير عبدالرحمن الفيصل، تفاصيل جديدة بشأن فوز " مشرف" بجائزة كأس المملكة في سباق الخيل.

وقال الأمير عبدالرحمن الفيصل، خلال حواره عبر قناة الإخبارية:" لم أشاهد لحظة وصول "مشرف" خط النهاية والأمير ‎ هو من أخبرني بعد فوزه".

وأضاف:" لم أرى مشرف عند انطلاقه نحو خط النهاية والتهيت مع بدري "، موضحا:" لن أنسى "مشرف بن مطلق" وهو أول من علمني تفاصيل عالم ‎الفروسية".

وتابع:" مشرف بن مطلق هو شخص خلوق وسهل مع الناس، ولم يكن يبحث عن أحد يعطيه حقه"، مبينا:" أعشق الخيل".

وكان الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، توج الأمير عبدالرحمن العبدالله الفيصل، بعد فوز الجواد "مشرف" بجائزة كأس المملكة.

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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