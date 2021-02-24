شكرا لمتابعة خبر عن الكشف عن الضوابط الجديدة للفحص الفني الدوري للسيارات والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

وافق مجلس الوزراء، على نظام الفحص الفني الدوري للسيارات وفق الضوابط الجديدة.

وتضمنت ضوابط الفحص الفني الدوري للسيارات الآتي:

1- السماح لوكلاء السيارات بالفحص الفني الدوري للمركباات المصانة لديهم مع حرية تسعير الخدمة.

2- السماح لمراكز الصيانة الأخرى والمعتمدة وفق الضوابط المرفقة مع القرار، بعمل الفحص الدوري الفني مع حرية تسعير الخدمة.

3- رفع المقابل المالي لخدمة فحص المركبات الى ١٤٥ ريال مراكز الفحص الحالية.

4- يلزم الفحص الفني الدوري كل مركبة تجاوزت (السنة الميلادية أو، ٤٠،٠٠٠ ألف كيلو متر) أيهما أسبق.

5- غرامة مالية تصل الى 50 ألف ريال في حال التلاعب بنتائج الفحص الدوري، تتضاعف في حال التكرار مع إغلاق المنشأة لمدة لاتتجاوز الشهر للمرة الثانية وشطب المنشأة في االمرة الثالثة.