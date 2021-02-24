اخبار السعوديه

الكشف عن الضوابط الجديدة للفحص الفني الدوري للسيارات

0 نشر
0 تبليغ

شكرا لمتابعة خبر عن الكشف عن الضوابط الجديدة للفحص الفني الدوري للسيارات والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

وافق مجلس الوزراء، على نظام الفحص الفني الدوري للسيارات وفق الضوابط الجديدة.

وتضمنت ضوابط الفحص الفني الدوري للسيارات الآتي:

1- السماح لوكلاء السيارات بالفحص الفني الدوري للمركباات المصانة لديهم مع حرية تسعير الخدمة.

2- السماح لمراكز الصيانة الأخرى والمعتمدة وفق الضوابط المرفقة مع القرار، بعمل الفحص الدوري الفني مع حرية تسعير الخدمة.

3- رفع المقابل المالي لخدمة فحص المركبات الى ١٤٥ ريال مراكز الفحص الحالية.

4- يلزم الفحص الفني الدوري كل مركبة تجاوزت (السنة الميلادية أو، ٤٠،٠٠٠ ألف كيلو متر) أيهما أسبق.

5- غرامة مالية تصل الى 50 ألف ريال في حال التلاعب بنتائج الفحص الدوري، تتضاعف في حال التكرار مع إغلاق المنشأة لمدة لاتتجاوز الشهر للمرة الثانية وشطب المنشأة في االمرة الثالثة.

محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا