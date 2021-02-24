لقاحات كورونا وخريطة الإصابات.. «الصحة» و«الغذاء والدواء» تستعرضان مستجدات كورونا بالمملكة

تستعرض وزارة الصحة، الخميس، مستجدات لقاح كورونا وخريطة الإصابات والمؤشرات الوبائية في المملكة.

وقالت وزارة الصحة، في بيان صادر عنها، إنها تعقد الخميس، مؤتمرًا صحفيًّا يكشف فيه الدكتور محمد خالد العبدالعالي، المتحدث الرسمي للوزارة، مستجدات لقاحات كورونا والالتزام بالإجراءات الاحترازية، وخريطة الإصابات بالمملكة، والمؤشرات الوبائية.

وأشارت إلى أن المتحدث باسمها سيجيب عن أبرز الاستفسارات وسيكشف بالأرقام الإحصائيات، والخدمات الصحية المقدمة في المملكة، فضلًا عن الأوضاع العالمية لفيروس كورونا.

وبحسب بيان الوزارة، فإن المؤتمر يشارك فيه، كذلك تيسير المفرج، المتحدث الرسمي للهيئة العامة للغذاء والدواء، ويستعرض خلاله الوضع الحالي لتسجيل لقاحات فيروس كورونا المستجد كوفيد - 19 في المملكة، وأعمال الرقابة والتأكيد على أهمية الإجراءات الاحترازية.

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