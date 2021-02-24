إنقاذ حياة مريض يعاني تجمعًا دمويًّا حول القلب

أنقذ فريق طبي بمستشفى النور التخصصي (عضو تجمع مكة المكرمة الصحي) حياة مريض يعاني تجمعًا دمويًّا حول القلب وضيقًا بالتنفس وانتفاخًا بالرأس والعنق؛ بإجراء عملية تحت «التخدير اللاواعي» بواسطة الأشعة التداخلية.

تم استقبال الحالة ومناظرتها وإجراء الفحوصات التي أظهرت إنسدادا بالوريد الأجوف ‏العلوي والوريد المركزي الأيسر، وتجمعًا دمويًّا كبيرًا ‏في «الغشاء التاموري» المحيط بالقلب وتم تنويم المريض بعناية القلب المركزة.

وتكون الفريق الطبي من استشاري القلب الدكتور إسماعيل الغامدي، وإستشاريي الأشعة التداخلية الدكتور أحمد أبو عيسى، والدكتور باسم فلمبان والدكتور مطلق الثبيتي، رئيس قسم التخدير لتجهيز المريض وإجراء الأشعة التداخلية.

وتمت إعادة فتح الأوردة المركزية والوريد الأجوف العلوي ووضع دعامات لمنع حدوث الانسداد مرة أخرى مع الحفاظ على عمل الوصلة الوعائية بالذراع اليسرى، وتحسن وضع المريض مباشرة وتوقف التجمع الدموي.

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ومن جهته قال المدير التنفيذي بمستشفى النور التخصصي الدكتور وائل الميمني بأن المستشفى يزخر بكفاءة وقدرات وخبرات طبية مختلفة، وأثمر التعاون بينها أثمرت عن تحقيق نجاحات متتالية للمستشفى.

جدير بالذكر أن المريض خرج بصحة جيدة، ويتابع في عيادة القلب بالمستشفى.

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