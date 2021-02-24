«القصواء».. أحدث مشاريع المدينة المنورة للحدائق والمنتزهات

أطلقت أمانة مدينة المدينة المنورة اسم «القصواء» على مشروع حديقة وممشى حي القصواء، الذي يعد أحدث مشاريع الحدائق والمنتزهات التي تنفذها ضمن خططها الاستراتيجية لتحسين جودة الحياة بالمنطقة.

وأوضحت أمانة المدينة المنورة أن هذه التسمية جاءت بمشاركة عموم الجمهور؛ حيث حصل اسم «القصواء» على المرتبة الأولى في استفتاء الحملة الإلكترونية التي طرحتها الأمانة تحت شعار «واجبنا نبنيها.. نبغاك تسميها»، عبر موقعها الإلكتروني Madintna.com على سكان وزوار المدينة المنورة للمشاركة في اختيار اسم المشروع.

وجري التصويت على 4 أسماء مقترحة للحديقة الجديدة وهي: حديقة وممشى القصواء، عامر بن فهيرة، الريحان، وحديقة وممشى الظبي، وحصل اسم القصواء على أعلى نسبة من أصوات الجمهور بواقع 64.85% من إجمالي الأصوات البالغ عددها (13.299) صوت، فيما جاء «الريحان» في المرتبة الثانية بنسبة 24.37%، تلاه اسم «الظبي» في المرتبة الثالثة بـ8.31% ، ثم «عامر بن فهيرة» بـ2.47%.

وأكدت أمانة المدينة المنورة أن موقع الحملة الإلكتروني شهد تقدمًا مستمرًا طوال أيام التصويت على المستوى المحلي بسبب الزيارات والمشاركات التي تؤكد حرص الجمهور على المشاركة في اتخاذ القرار؛ حيث قفز ترتيب الموقع في تصنيف محركات البحث أكثر من (11) ألف مرتبة بنسبة بلغت 33.86%.

وأشارت أمانة المدينة المنورة إلى أن هذه الخطوة جاءت إنطلاقًا من حرصها على تطوير علاقات الشراكة مع مختلف شرائح المجتمع، من خلال إشراكهم في عملية اتخاذ القرارات والتطوير والتقدم والازدهار في مناشطها ومشاريعها الحالية والمستقبلية كافة.

ونوهت بأن المشاركة الفاعلة في الحملة من قبل فئات المجتمع تؤكد وعيهم وحرصهم على المشاركة في اتخاذ القرار وتطوير كل المرافق والخدمات التي أنشئت من أجل إسعادهم وتلبية احتياجاتهم.

يُذكر أن مشروع الحديقة والممشى بحي القصواء يعدّ أحد مشروعات استراتيجية التنمية الحضرية للمدينة المنورة، المنسجمة مع مستهدفات رؤية المملكة 2030؛ حيث يهدف المشروع إلى رفع جودة الحياة لسكان وزوار المدينة المنورة، وتوسع الغطاء النباتي والمسطحات الخضراء داخل الأحياء السكنية، وتنشيط عناصر الترفيه في الحدائق العامة، بجانب إيجاد مواقع مهيئة لممارسة رياضة المشي.