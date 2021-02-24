روسيا تعتزم إبرام اتفاقية جديدة للتعاون العسكري مع السعودية

كشفت وسائل إعلام روسية، عن أن موسكو تعتزم إبرام اتفاقية جديدة للتعاون العسكري، مع المملكة العربية السعودية.

وأمرت الحكومة الروسية، وزارتي الخارجية والدفاع، بإجراء مفاوضات مع السعودية لإبرام اتفاقية جديدة للتعاون العسكري بين الدولتين، بحسب «روسيا اليوم»، الموقع الإخباري التابع للحكومة الروسية.

وتشمل الاتفاقية المنشورة من قبل الحكومة بتاريخ 19 فبراير الجاري، تبادل الآراء والبيانات بشأن المسائل ذات الاهتمام المتبادل في المجال العسكري، ومكافحة الإرهاب، ومحاربة القرصنة، وتدريب القوات، والتعليم العسكري.

كما تشمل تبادل الآراء والبيانات بشأن الثقافة والرياضة، والطب العسكري، والتاريخ العسكري، وعمليات الإغاثة في البحر، وغيرها من اتجاهات التعاون المتفق عليها بين الطرفين.

وبحسب «روسيا اليوم»، فإنه من المفترض أن يجري تطبيق هذه الاتفاقية عن طريق تنظيم زيارات الوفود والخبراء المتبادلة وتدريب الكوادر العسكرية وإقامة تدريبات وتمارين مشتركة.

وتنص الاتفاقية على أن كلا الطرفين سيتحملان نفقاتهما بموجب هذه الاتفاقية، في حال عدم توصلهما إلى اتفاقيات إضافية خاصة بهذا الشأن.