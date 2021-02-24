«الأرصاد» عن طقس الخميس: سحب ممطرة مصحوبة برياح نشطة على 4 مناطق

توقع المركز الوطني للأرصاد سحبًا رعدية ممطرة تصحبها رياح سطحية نشطة على مرتفعات مناطق «جازان، عسير والباحة ونجران»، مشيرًا إلى أن وسط وشرق المملكة تتأثر بسماء غائمة جزئيًّا وهطول أمطار خفيفة.

كما توقع مركز الأرصاد نشاطًا في الرياح السطحية ما يؤدي الى تدني في مدى الرؤية الأفقية على أجزاء من شرق ووسط المملكة تمتد إلى منطقة نجران.

وأشار إلى تكون الضباب خلال الليل وساعات الصباح الباكر على المرتفعات الجنوبية الغربية وأجزاء من شمال ووسط وشرق المملكة.

ويشهد البحر الأحمر رياحًا سطحية شمالية غربية الى غربية بسرعة 16-44 كم/ساعة، وارتفاع موجه من متر إلى مترين ونصف المتر، وحالته متوسط الموج إلى مائج.

أما الخليج العربي فيشهد رياحًا سطحية شمالية غربية إلى شمالية بسرعة 15-42 كم/ساعة، وارتفاع موجه من متر إلى مترين وحالته متوسط الموج.

اقرأ أيضًا:

خالد الزعاق يتوقع موعد انتهاء الموجة الباردة بالمملكة