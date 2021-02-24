فتاة تتعرض للعنف والتحرش من قبل أقاربها.. و«العنف الأسري» يتدخل

تفاعل مركز بلاغات العنف الأسري مع حالة فتاة تعرض للتعنيف من جانب أسرتها بمنطقة الرياض.

وتلقى مركز العنف الأسري بلاغًا من فتاة، قالت فيه: «أتعرض للعنف بشكل مستمر، وعندي سابقًا بلاغات، وتواصلت معكم من قبل.. لقد تعرضت للعنف من والدتي، وقدمت بلاغًا سابقًا ضد تحرش أخي بي، وكذلك ضد أبي الذي سمح لهم بإهانتي وتعذيبي..أنا لا أريد شيئًا غير أنهم يشعروني بأنني ابنتهم.. لكن لم أشعر بحياة ضائعة.. لقد هلكت».

وقال مركز بلاغات العنف الأسري، عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر»: بالإشارة إلى ما تم تداوله حول فتاة تعرضت للعنف والتحرش من قبل أقاربها، نوضح أنه تم رصد الحالة في مركز بلاغات العنف الأسري، وتوجيهها إلى وحدة الحماية الأسرية بمنطقة الرياض، وجارٍ اتخاذ اللازم بالتنسيق مع الجهات ذات الاختصاص.

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