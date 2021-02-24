الحصيني يكشف تطورات الحالة الممطرة الـ«11» والمناطق المتأثرة

توقع الباحث في الطقس والمناخ، عبدالعزيز الحصيني، المناطق المتأثرة بالموجة الباردة والأمطار، مساء اليوم الأربعاء، وغدًا الخميس، وتطورات الحالة الممطرة الـ«11».

وقال الحصيني، عبر حسابه الرسمي بموقع تويتر، إن التوقعات تشير إلى استمرار الموجة الباردة ذات الأصل القطبي؛ لتكون متوسطة القوة، وتتابع مسيرتها جنوبا نحو مناطق حائل والمدينة ومكة والمنطقة الشرقية والرياض ونجران.

واستكمل الحصيني: إنَّ تأثير الموجة الباردة يكون بنسب متفاوتة؛ فيكون قويًا على مناطق: «الحدود الشمالية، والجوف، وتبوك، وحائل»، ثم يليها – في التأثر – منطقتا «الرياض والقصيم»، ثم المدينة والمنطقة الشرقية ونجران ومكة.

وتابع: إن فرصة ألأمطار متوقعة على إجزاء من الحدود الشمالية والجوف وتبوك وشرق حائل والقصيم والرياض وربما يتمد للعاصمة والمنطقة الشرقية وشرق مكة وجنوبها ونواحي والباحة وعسير وجازان وتمتد إلى أجزاء جنوبية من منطقة الرياض.

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