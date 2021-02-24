بالفيديو.. أمانة الرياض: معالجة حفر وهبوطات بمساحة 9 ملاعب دولية

أعلنت أمانة منطقة الرياض تنفيذ أعمال معالجة حفر وهبوطات بمساحة 9 ملاعب دولية.

وأضافت أمانة الرياض، عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، نفذنا أعمال معالجة للحفر والهبوطات بمساحة 67 ألف متر مربع خلال الأسابيع الثلاثة الماضية في مختلف أنحاء مدينة الرياض بما يُعادل مساحة 9 ملاعب كرة قدم دولية.

يأتي ذلك في ظل الاهتمام بتحسين المشهد الحضري لمدينة الرياض، والارتقاء بكفاءة الطرق وتحقيق انسيابية أكبر في حركتها؛ والتكامل بين المبادرات والجهود المعنية بهذا الشأن والتي تستهدف دعم تنافسية المدينة على المستوى الدولي، وتوظيف المنجزات التقنية المتطورة لخدمة السكّان والزوار.

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