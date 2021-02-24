ولي العهد يخضع لعملية جراحية ناجحة

أجرى ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان عملية جراحية بالمنظار لاستئصال التهاب الزائدة الدودية صباح هذا اليوم الأربعاء في مستشفى الملك فيصل التخصصي بالرياض، وقد تكللت هذه العملية بالنجاح. وقد غادر ولي العهد المستشفى بعد أن من الله عليه بالصحة والعافية.



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