المدني مستعد لتقلبات الخميس والجمعة

أكد المتحدث الرسمي باسم المديرية العامة للدفاع المدني المقدم محمد المحمادي لـ«دوت الخليج» أن فرق الدفاع المدني في حالة جاهزية تامة على المستوى الميداني والتوعوي والتحذيري ومتابعة الحالة المناخية بشكل مستمر مع المركز الوطني للأرصاد قبل وأثناء وبعد الحالة، لافتا إلى أنه ووفقا لما ورد من المركز الوطني للأرصاد أن الحالة المناخية تستمر حتى الجمعة من هطول الأمطار على أجزاء من مناطق المملكة تتأثر جراءها مناطق «تبوك والجوف والحدود الشمالية والمدينة المنورة وحائل ومكة المكرمة والقصيم والمنطقة الشرقية والرياض وعسير والباحة وجازان ونجران»، مشيرا إلى أن هناك هطولا لأمطار رعدية متوسطة في مجملها قد تصحبها زخات من البرد ورياح نشطة السرعة، ويحتمل أن تتعرض أجزاء منها إلى أمطار شديدة الغزارة قد تؤدي إلى جريان السيول، كما تتهيأ الفرصة لتساقط الثلوج على مرتفعات تبوك وعلى الأطراف الشمالية لمنطقتي الجوف والحدود الشمالية.

ودعا المحمادي، الجميع إلى توخي الحيطة من المخاطر المحتملة في مثل هذه الأجواء، والابتعاد عن أماكن تجمع السيول، والالتزام بتعليمات الدفاع المدني المعلنة عبر وسائل الإعلام المختلفة ومواقع التواصل الاجتماعي حفاظاً على سلامتهم.