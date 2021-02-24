3 منشآت صحية بجازان تحصد مراكز متقدمة

حققت 3 منشآت صحية بجازان مراكز متقدمة على مستوى المنشآت الصحية التابعة لوزارة الصحة بالمملكة، وفقاً لنتائج تقرير برنامج قياس تجربة المريض ومؤشرات قياس رضا المرضى، خلال العام المنصرم 2020. وحصد مستشفى الحُرّث العام جائزة إحسان للتميز في تجربة المريض في مسار المشروع التحسيني المتميز على مستوى المملكة، وحقق مركز الكلى بجازان أعلى معدل رضا للرحلة العلاجية لخدمات الكلي، فيما حصل مستشفى صبيا العام على أعلى معدل رضا للرحلة العلاجية في خدمات الأشعة بالمستشفيات.

يذكر أن برنامج قياس تجربة المريض الذي يشرف عليه مركز تجربة المريض بوزارة الصحة هو إحدى مبادرات الوزارة التي تهدف إلى تمكين المستفيدين الرئيسين «المرضى وذويهم» من المشاركة في التحسين عبر قياس رضاهم، بعد الحصول على الخدمات الصحية المختلفة في المنشآت التي تعمل تحت مظلة وزارة الصحة.