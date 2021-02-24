3 منشآت صحية بجازان تحصد مراكز متقدمة

يذكر أن برنامج قياس تجربة المريض الذي يشرف عليه مركز تجربة المريض بوزارة الصحة هو إحدى مبادرات الوزارة التي تهدف إلى تمكين المستفيدين الرئيسين «المرضى وذويهم» من المشاركة في التحسين عبر قياس رضاهم، بعد الحصول على الخدمات الصحية المختلفة في المنشآت التي تعمل تحت مظلة وزارة الصحة.
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