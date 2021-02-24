العدل تعتمد الهوية الرقمية وثيقة رسمية

أقرت وزارة العدل اعتماد الهوية الرقمية بطاقة شخصية تسري عليها ما يسري على وثيقة الهوية الوطنية من أحكام واردة في نظام الأحوال المدنية ولائحته التنفيذية، ووجهت كل الجهات التابعة بالعمل بموجب ذلك.

جاء ذلك في تعميم لنائب وزير العدل، سعد بن محمد السيف، موجه إلى جميع الجهات التابعة للوزارة. وأشار خلاله إلى تعميم الوزارة بشأن نظام الأحوال المدنية واللائحة التنفيذية لنظام الأحوال المدنية، وتعميم أمير منطقة الرياض البرقي المتضمن أنه، انطلاقا من دور الوزارة في تحقيق «رؤية المملكة 2030»، أطلقت وزارة الداخلية، ممثلة في الأحوال المدنية، نسخة إلكترونية من الهوية الوطنية في تطبيق «أبشر» تحت مسمى «الهوية الرقمية»، بالتعاون مع الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي، ممثلة في مرکز المعلومات الوطني، وذلك تسهيلا على المواطنين، للتحقق من هوياتهم في حال عدم حملهم بطاقة الهوية الوطنية من خلال تمكين المستفيد من استعراض بيانات الهوية بصورة إلكترونية، متضمنة رمز الاستجابة السريعة المتغير (QR Code). ورغبة في اعتماد الهوية الرقمية بطاقة شخصية تسري عليها ما يسرى على وثيقة الهوية الوطنية من أحكام واردة في نظام الأحوال المدنية ولائحته التنفيذية، يعتمد الإطلاع والعمل بموجبه.

تنزيل نسخة

قد أطلقت وزارة الداخلية، ممثلة في الأحوال المدنية، 4 يناير 2021 نسخة إلكترونية من الهوية الوطنية في تطبيق وزارة الداخلية الإلكتروني «أبشر أفراد» تحت مسمى «الهوية الرقمية»، بالتعاون مع الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي، ممثلة في مركز المعلومات الوطني.

وأوضحت «الأحوال المدنية» أن «الهوية الرقمية» ستسهل عملية التحقق من هوية حامليها من المواطنين في حال عدم حملهم البطاقة، من خلال تمكين المستفيد من استعراض بيانات الهوية بصورة إلكترونية عبر تطبيق «أبشر افراد»، متضمنة رمز الاستجابة السريعة المتغير (QR Code)، مع إمكان تنزيل نسخة منها على الجهاز الذكي، للاستفادة منها دون الحاجة للاتصال بالإنترنت.

وأشارت إلى أن «الهوية الرقمية» ستكون نقطة تحول في تطوير عملية التعاملات الإلكترونية للأفراد مع القطاعات ذات العلاقة في «أبشر أفراد».

بيانات الهوية الرقمية

الاسم باللغة العربية والإنجليزية.

مكان وتاريخ الميلاد.

تاريخ نفاد صلاحية البطاقة بالتقويم الهجري والميلادي.

صلاحية الهوية الرقمية

• تستمر صلاحية «الهوية الرقمية» فترة تصل إلى 3 أشهر، ويجب بعد انتهاء صلاحيتها تحديث الشهادة الرقمية من خلال تسجيل الدخول مرة أخرى.

مميزات

تسهيل التحقق من بيانات حاملها، وذلك في حالة فقدان بطاقة الهوية الوطنية أو تلفها.

تتيح لحاملها الاطلاع على كل بياناته بالتفصيل من «أبشر».

تتيح لحاملها الاحتفاظ بنسخة منها في هاتفه المحمول. كما يمكن الاطلاع على هذه النسخة دون الحاجة للاتصال بالإنترنت.

تحتوي على رمز الاستجابة السريعة المتغير الذي يساعد على سرعة وسهولة التحقق من الهوية.

كيف تٌفعل الهوية الرقمية؟

التأكد من أن لك حسابا مفعلا على تطبيق «أبشر».

تحميل «أبشر».

تسجيل الدخول على التطبيق.

الدخول على قائمة «خدماتي».

من «خدماتي» يتم اختيار تحميل «بطاقة هوية رقمية».

لكي يتم تحميل الهوية على الهاتف يجب أن يتأكد التطبيق من هوية الشخص.

يتم أخذ بصمة الوجه ومطابقته مع صورة الهوية الوطنية.

بعد ذلك ستجد أن الهوية تم تحميلها على هاتفك المحمول بشكل تلقائي.

تفعل الهوية فور تحميلها، ولا تحتاج إلى أي إجراءات تفعيلية أخرى.