11 مخالفة لاحترازات كورونا بشرورة

قامت لجنة مكونة من جميع القطاعات الأمنية والقطاع الصحي والبلدية وفرع وزارة التجارة بمحافظة شرورة بجولة على عدد من الأسواق المحلية والتجارية بالمحافظة، شملت «57» موقعا مختلفا، والتوعية والإلزام والتنبيه بأهمية تطبيق (توكلنا)، وعدم دخول المطاعم والمحلات التجارية لغير الملتزمين بالتطبيق، والإلزام بارتداء الكمامة والتباعد، وتم تقييد 11 مخالفة عدم لبس الكمامة وعدم تباعد، كما تم مصادرة بسطات عشوائية، وفحص 50 عاملا.



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