طاقم نسائي لنظافة الأحساء

استحدثت الإدارة العامة للنظافة في أمانة الأحساء غرفة للقيادة والتحكم، يعمل فيها طاقم نسائي من الموظفات السعوديات، لمراقبة أداء مقاولي النظافة بمدينتي «الهفوف» و«المبرز»، وذلك من خلال أنظمة التتبع الآلي لمعدات النظافة، ونظام قياس مؤشرات أداء الخدمات.

وأوضح مدير عام النظافة في الأمانة، أيمن الظفر، أن للغرفة عددا من الأعمال، أبرزها مراقبة 385 مركبة وآلية عبر نظام تتبع آلي، حيث تتم متابعتها مباشرة، وتحديد موقع عمل المركبة أو الآلية وسرعتها وحالتها عن طريق التتبع التاريخي، لعرض مسارات المعدات في فترات سابقة، والتأكد من التزامها بالخطط التشغيلية.