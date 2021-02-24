طاقم نسائي لنظافة الأحساء

وأوضح مدير عام النظافة في الأمانة، أيمن الظفر، أن للغرفة عددا من الأعمال، أبرزها مراقبة 385 مركبة وآلية عبر نظام تتبع آلي، حيث تتم متابعتها مباشرة، وتحديد موقع عمل المركبة أو الآلية وسرعتها وحالتها عن طريق التتبع التاريخي، لعرض مسارات المعدات في فترات سابقة، والتأكد من التزامها بالخطط التشغيلية.
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