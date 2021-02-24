مليونا مراجع للمراكز الصحية

كشفت صحة جدة في إحصائية حديثة لمراجعي العيادات في المراكز الصحية خلال عام 2020 أن إجمالي مراجعي المراكز الصحية في جدة والمحافظات التابعة لها بلغ عددهم (2.462.992)، في مختلف عيادات الاختصاص والباطني وطب الأسرة.
مشيرة إلى الخدمات التي قدمتها أقسام الأمومة والطفولة وأقسام حديثي الولادة خلال فترة الجائحة، حيث استمرت الكوادر الصحية في تقديم الخدمة الصحية للمراجعين بكل طاقاتهم، وضمن المستوى المطلوب في المراكز الصحية.
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