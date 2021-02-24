صيانة عشوائية أبطالها عمالة جوالة

رصدت «دوت الخليج» في جولة ميدانية بحيي النزهة بجدة، بجوار مطار الملك عبدالعزيز الدولي، وجود عمالة جوالة مخالفة تقوم بصيانة وإصلاح السيارات على جانب الطريق بصورة عشوائية خارج الورش المتخصصة بعيدا عن أعين الرقابة. ونفذت إدارة مراقبة السيارات التالفة بالإدارة العامة لرصد ومعالجة الظواهر السلبية بأمانة محافظة جدة، جولات ميدانية لرصد السيارات المهملة والتالفة، بعد أن تركها أصحابها، وما تسببت فيه من تشويه للمظهر العام وتعطيل الحركة المرورية في شوارع وميادين المحافظة.
وأوضح وكيل الأمين للبلديات الفرعية المهندس محمد المطيري، أن الجولات الميدانية أسفرت عن رفع 781 سيارة مهملة وتالفة خلال شهر يناير، مؤكداً استمرار الأمانة في جهودها الرقابية.
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