تنفيذ تقني العطاء في نسخته السادسة

ويعتبر برنامج «تقني العطاء» من المبادرات التطوعية للمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني، ممثلة بالإدارة العامة للتدريب التقني والمهني والمنشآت التدريبية بالمنطقة، بالتعاون مع الجمعية لصيانة منازل مستفيدي الجمعية، ومنازل أسر الشهداء، واستفاد منه خلال النسخ السابقة قرابة 100 مستفيد.
ونوه آل جبار، بالدور الكبير للجمعية الخيرية للخدمات الاجتماعية بنجران ومنسوبيها في نجاح هذا البرنامج، بداية من التخطيط وتوفير الدعم المادي والمعنوي والتنسيق المستمر مع المستفيدين.
وأضاف آل جبار أن العمل في برنامج «تقني العطاء» يتم على مراحل، تبدأ من مرحلة التخطيط وتحديد الفئة المستهدفة من البرنامج بالتنسيق مع منسوبي الجمعية، ثم تحديد احتياجات المنزل من الخامات ومواقع الصيانة، وأخيرًا إنهاء إجراءات الصيانة على أيدي متدربي المنشآت التدريبية، وبإشراف مباشر من أعضاء هيئة التدريب المتخصصين، وفق إجراءات السلامة المهنية، وما يتعلق بإجراءات وبرتوكولات الوقاية من فيروس كورونا المستجد، وكذلك مراعاة خصوصية منازل المستفيدين، وتقديم الخدمة لهم بكل احترافية.
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