1874 مراجعا لعيادات مستشفى الملك خالد

استقبلت العيادات الاستشارية في مستشفى الملك خالد بـ«نجران»، خلال يناير، 1874 مراجعا، قدمت لهم الخدمات الاستشارية والتشخيصية بإشراف كوادر طبية مؤهلة. وأوضح المتحدث الرسمي لـ«صحة نجران»، علي آل جليدان، استقبال عيادة باطنة الأعصاب في المستشفي 213 مراجعا، وعيادة جراحة الأعصاب 219، وعيادة الجلدية 391، وعيادة التجميل 153، وعيادة الباطنية 225، وعيادة الأنف والأذن والحنجرة 333، وعيادة الجراحة العامة 340. كما أطلق المستشفى خدمة العيادات الافتراضية للتغذية ومرضى السكر من النوع الأول من خلال تطبيق «واتس آب».



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