بلدي عسير يبحث تسمية الشوارع

عقد المجلس البلدي لأمانة منطقة عسير، اجتماعه العادي رقم 72، برئاسة اللواء محمد بن سعيد آل بريق، وحضور أعضاء المجلس، وذلك لمناقشة شكوى ملاك التشاليح وتسمية الشوارع، واستعراض تقارير اللجان وتقرير زيارة بلدية مركز مربة الفرعية، بالإضافة إلى استعراض تقرير فريق عمل المخيمات والديوانيات، وقفل الشوارع والاطلاع على خطاب وكيل الأمين للخدمات، بشأن نقل مشروعين وسفلتة بقرية العكاس، واستعراض مقترحات الأعضاء والتعاميم الواردة من الوزارة.



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