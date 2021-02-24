5 آلاف مستفيد من مبادرات التقنية بالحرم المكي

وذكرت الوكيل المساعد لوكالة شؤون المكتبات والمطبوعات والبحث العلمي النسائي ومديرة القسم النسائي بمكتبة الحرم المكي الشريف ابتهال بنت علي الجعيد، أن القسم النسائي بمكتبة الحرم المكي الشريف اختتم سلسلة من البرامج التدريبية المُقدمة ضمن مبادرة «كيف نكون قدوة في العالم الرقمي»، والمُختارة بعناية فائقة لتتناسب مع متطلبات رؤية (2030)، في تحقيق التحول الرقمي، وحرصًا على زيادة الكفاءة في مجال العمل والجودة والإنتاجية، وقد حققت نجاحًا ملحوظًا، وحضورًا كبيرًا من خلال المنصات الإلكترونية.
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