مركز للقاحات كورونا في صامطة

وثمن محافظ «صامطة» اهتمام ومتابعة أمير منطقة جازان ونائبه التعامل مع جائحة «كورونا»، مما أسهم في الحد من انتشار الفيروس بالمحافظة. وحث «زعلة» المواطنين والمقيمين بالمحافظة على المبادرة في التسجيل، للحصول على هذا اللقاح الذي توفره الدولة مجانا للجميع، والتقيد بالإجراءات الاحترازية، من لبس الكمامة والتباعد الاجتماعي وتحميل تطبيق «توكلنا»، وغيرها من الإجراءات الاحترازية والوقائية.
واستمع محافظ «صامطة» لشرح من مدير مستشفى صامطة العام، الأخصائي يحيى محمد ربيع أزيبي، عن مركز اللقاحات بالمستشفى الذي جهز بالخدمات الأساسية، وبتصميم يسمح باستقبال أعداد كبيرة من المستفيدين بطريقة منظمة، وتعمل به نخبة من الكوادر والأطقم الطبية المتخصصة مع أخذ جميع التدابير الاحترازية والوقائية.
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