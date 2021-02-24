وتحول الحلم إلى حقيقة

بدأت قصة السودة في صيف عام 2019 حين عين المهندس حسام المدني عضوًا مؤسسًا ومديرا تنفيذيا لمشروع دراسة تطوير السودة، قاد فيها خطة العمل ودراسة الجدوى الاقتصادية للمشروع وذلك بهدف تطوير وجهة سياحية جبلية فريدة من نوعها على أعلى قمة في المملكة، وتقديم تجربة حصرية وراقية للاستجمام والضيافة الفاخرة والمغامرات والرياضات الجريئة إلى جانب تجارب ثقافية ثرية وملهمة للزوار.

أنشطة متعددة

بدأ موسم السودة، وكان أحد مواسم السعودية التي أطلقتها الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني، ويهدف لإبراز ما تتمتع به السودة من موقع وطبيعة وأجواء، إضافة إلى ما تملكه من تراث وثقافة.

واحتوى الموسم الذي أقيم في شهر أغسطس 2019، على أنشطة متعددة تنوعت بين الرياضة والمغامرات والأنشطة التراثية والثقافية ومن أبرز فعاليات الموسم: ملتقى الزوار، ومغامرات الأطفال، والرياضات الجبلية، والطيران المظلي، ورياضات الحبال، وفعاليات معهد مسك للفنون، ومهرجان رجال الطيب، والحفلات الغنائية، والسينما المفتوحة، والمطاعم، والجولات السياحية.

تطوير الأعمال

في أبريل 2020 عين المهندس حسام الدين المدني رئيساً تنفيذياً لشركة تطوير السودة وهي شركة مساهمة محدودة مملوكة بالكامل لصندوق الاستثمارات العامة في المملكة، ومسؤولة عن تطوير منطقة جبل السودة والمناطق المجاورة له.

ويتمتع المدني بخبرة طويلة في قطاع تطوير الأعمال، إذ عمل كمهندس ومدير تنفيذي قبل أن يلتحق بشركة تطوير السودة، كما كان عضوًا في الفريق القيادي التنفيذي للأمانة السعودية لمجموعة العشرين قبل انضمامه للشركة.

يذكر أن المدني حصل على درجة الماجستير في الهندسة البترولية موارد الغاز غير التقليدي من جامعة تكساس أيه اند إم، كما حصل على درجة البكالوريوس في علوم الحاسوب من جامعة كانساس الأمريكية، وقد أكمل متطلبات برنامج الإدارة العامة في الإستراتيجية وبرنامج الأعمال والقيادة من جامعة هارفارد في عام 2016. وحاز على جائزة جامعة تكساس ايه ان ام مونتغمري لعام 2010، وجائزة الخدمة المتميزة للرابطة الدولية للمهندسين البتروليين الشباب.

سياحة وترفيه

غرد الحساب الرسمي للشركة: تهدف الوكالة السويسرية للتنمية والتعاون إلى تطوير قطاعي السياحة والترفيه في منطقة عسير من خلال تطوير وجهة جبلية فاخرة ذات تراث ثقافي غني في السودة وأجزاء من رجال ألمع.