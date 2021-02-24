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السجن 3 أعوام لموظف شركة شحن قام بتهريب أموال

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صرح مصدر مسؤول بالنيابة العامة، بأن تحقيقات دائرة التحقيق في الجرائم الاقتصادية، مع مقيم يعمل في شركة للشحن السريع، أسفرت عن توجيه الاتهام له بنقل الأموال بطريقة غير مشروعة والاشتراك في تهريبها للخارج.

وقال المصدر، إنه تم القبض على المقيم وهو يقوم بنقل مبلغ يفوق 500 ألف ريال إلى محافظة جدة عبر إحدى المركبات المخصصة للشحن السريع، وباستجوابه اعترف بجريمته وبجرائم أخرى، من بينها قيامه سابقا بنقل مبالغ تتجاوز 6 ملايين ريال، والاشتراك في تهريبها مع متهمين آخرين لخارج البلاد.

وتضمن الحكم الذي اكتسب الصفة القطعية، سجن المتهم مدة 3 أعوام، وتغريمه مبلغ 20 ألف ريال، ومصادرة الأموال المضبوطة، والحكم بمصادرة الأموال التي قام بنقلها سابقا وتهريبها، وإبعاده عن البلاد بعد تنفيذ الحكم، وجاري العمل على استرداد الأموال المهربة للخارج.

وأكد المصدر المسؤول أن النيابة وبالتعاون مع الجهات ذات الاختصاص ماضية في محاربة الفساد المالي والاقتصادي، ولن تتوانى في اتهام وتجريم العابثين بأمننا الاقتصادي، والمطالبة بعقوبات تزجرهم وتردع غيرهم.


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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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