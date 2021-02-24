السعودية اليوم / إسبانيا تسجل 9212 إصابة جديدة بفيروس كورونا



مدريد 12 رجب 1442 هـ الموافق 24 فبراير 2021 م واس

سجلت إسبانيا 9212 إصابة جديدة بفيروس

وأشارت وزارة الصحة الإسبانية في بيان لها اليوم إلى أن عدد إجمالي الإصابات بلغ 170644 إصابة، فيما ارتفعت الوفيات إلى 68468.

// انتهى //

22:15ت م

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مدريد 12 رجب 1442 هـ الموافق 24 فبراير 2021 م واسسجلت إسبانيا 9212 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) و 389 وفاة، خلال الساعات الـ24 الماضية.وأشارت وزارة الصحة الإسبانية في بيان لها اليوم إلى أن عدد إجمالي الإصابات بلغ 170644 إصابة، فيما ارتفعت الوفيات إلى 68468.// انتهى //22:15ت م0226

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