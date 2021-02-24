

روما 12 رجب 1442 هـ الموافق 24 فبراير 2021 م واس

سجلت إيطاليا 16424 إصابة جديدة بفيروس

وأشارت وزارة الصحة الإيطالية في بيان لها اليوم إلى أن العدد الإجمالي للإصابات بلغ 2,848,564 إصابةً، فيما بلغ إجمالي عدد الوفيات 96666.

// انتهى //

22:07ت م

0223



روما 12 رجب 1442 هـ الموافق 24 فبراير 2021 م واسسجلت إيطاليا 16424 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) و 318 وفاة خلال الساعات الـ24 الماضية.وأشارت وزارة الصحة الإيطالية في بيان لها اليوم إلى أن العدد الإجمالي للإصابات بلغ 2,848,564 إصابةً، فيما بلغ إجمالي عدد الوفيات 96666.// انتهى //22:07ت م0223

كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / إيطاليا تسجل 16424 إصابة جديدة بفيروس كورونا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.