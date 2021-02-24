السعودية اليوم / لوكسمبورغ تسجل 324 إصابة جديدة بفيروس كورونا



لوكسمبورغ 12 رجب 1442 هـ الموافق 24 فبراير 2021 م واس

سجلت لوكسمبورغ 324 إصابة جديدة بفيروس

وأشارت وزارة الصحة في لوكسمبورغ في بيان لها اليوم إلى أن العدد الإجمالي للإصابات بالفيروس بلغ 54678 إصابةً، فيما بلغ إجمالي الوفيات 632.

// انتهى //

22:05ت م

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لوكسمبورغ 12 رجب 1442 هـ الموافق 24 فبراير 2021 م واسسجلت لوكسمبورغ 324 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) وثلاث وفيات خلال الساعات الـ24 الماضية.وأشارت وزارة الصحة في لوكسمبورغ في بيان لها اليوم إلى أن العدد الإجمالي للإصابات بالفيروس بلغ 54678 إصابةً، فيما بلغ إجمالي الوفيات 632.// انتهى //22:05ت م0220

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