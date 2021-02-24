إيران تعتقل سائحا فرنسيا.. وباريس تتدخل

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أكدت باريس، الأربعاء، أن إيران اعتقلت سائحا فرنسيا، موضحة أن "السفارة على اتصال منتظم به".

وقالت وزارة الخارجية الفرنسية، إن "السائح مسجون من دون توضيح الأسباب منذ مايو/أيار 2020"، بحسب مجلة "لوبوان" الفرنسية.

وأوضحت الوزارة أنه "يحظى بالحماية القنصلية، وقد تلقى زيارات قنصلية وتحافظ سفارتنا في طهران على اتصالات منتظمة معه".

وكان محام يدعى سعيد دهقان أكد لـ"رويترز"، أن "إيران تحتجز سائحا فرنسيا منذ 9 أشهر وتمنع محاميه من الوصول إليه".



وقال دهقان: "إن اسمه بنجامين وهو محتجز في سجن وكيل أباد في مدينة مشهد. ويواجه اتهامات متضاربة لا أساس لها من الصحة".

ولم يتسن الوصول إلى القضاء الإيراني للتعقيب.

ويأتي هذا الاعتقال، في توقيت حساس، إذ تسعى الولايات المتحدة والأطراف الأوروبية الموقعة على الاتفاق النووي لعام 2015 لإحياء الاتفاق الذي انسحب منه الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب في 2018.

ومن شأن هذه المسألة أن تشكل نقطة توتر جديدة بين باريس وطهران لا سيما وأن الباحثة فاريبا عادلخاه التي تحمل الجنسيتين الفرنسية والإيرانية مسجونة في إيران منذ يونيو/حزيران 2019.