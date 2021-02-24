السودان: ملتزمون باتفاقيات حقوق الإنسان الدولية

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أعلن المندوب الدائم للسودان لدى الأمم المتحدة، علي بن أبي طالب، الأربعاء، التزام بلاده بكافة اتفاقيات حقوق الإنسان الدولية.

يأتي ذلك غداة تصديق السلطات السودانية رسميا على انضمام الخرطوم إلى اتفاقية مناهضة التعذيب، واتفاقية حماية الأشخاص من الاختفاء القسري.

وقال على طالب، خلال كلمة أمام الدورة الـ46 لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، إن انضمام السودان إلى هذه الاتفاقيات "يأتي اتساقاً مع الجهود الكبيرة التي تبذلها الحكومة السودانية في تعزيز احترام وحماية حقوق الإنسان بالبلاد"، وفق بيان صحفي لوزارة الخارجية السودانية.

كما أن انضمام السودان لهذه الاتفاقيات "يأتي وفاءا لتعهدات السودان التي قطعها في أكثر من مناسبة بالتزامه الكامل بالانضمام لاتفاقيات حقوق الإنسان الدولية"، وفق المندوب السوداني.

واستعرض مندوب السودان في كلمته "كافة الجهود التي بذلت خلال العام الماضي فيما يتعلق بتعزيز حقوق الإنسان في البلاد، خاصة التوقيع على اتفاق جوبا للسلام واعتماد العديد من التعديلات والإصلاحات القانونية المهمة".

وجدد التزام السودان الكامل بالتعاون مع جميع آليات حقوق الإنسان الإقليمية والدولية بما يعزز من أوضاع حقوق الإنسان في البلاد.

وصادق مجلسا السيادة والوزراء في السودان رسميا، الثلاثاء، على انضمام البلاد لاتفاقيتي مناهضة التعذيب والاختفاء القسري.

وقال وزير العدل السوداني، نصر الدين عبدالباري، في تصريحات صحفية: "أجزنا في الاجتماع المُشترك لمجلسي السيادة والوزراء، مشروعي قانون بالانضمام إلى اتفاقية مُناهضة التعذيب واتفاقية حماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري".

وأضاف: "خطوة عظيمة نحو بناء السودان الجديد، سودان الكرامة والحرية والعدالة والسلام".

وتتضمن اتفاقية مناهضة التعذيب أحكاماً متعددة نصت على الاعتراف بالحقوق المتساوية للجميع.