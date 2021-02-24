قرار "مهم" بشأن تداول الأسهم في أسواق المال الإماراتية

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أعلنت أسواق المال الإماراتية في أبوظبي ودبي، عن العودة للعمل بنسبة 10% للانخفاض الأقصى اليومي لقيمة السهم المتداول في الأسواق المالية.

ويبدأ العمل بالقرار الجديد، اعتبارا من يوم الأحد المقبل 28 فبراير/ شباط الجاري، بحسب ما أوردته وكالة أنباء الإمارات.



وجاء قرار الأسواق بهذا الخصوص، تنفيذا للقرار الذي أصدره مجلس الوزراء ووافق بموجبه على إعادة العمل بالنسبة المقررة لانخفاض قيمة السهم خلال الجلسة في الأسواق المالية.

كانت هيئة الأوراق المالية والسلع قد اتخذت قراراً في مارس/ آذار 2020، تم بموجبه تقليص الحد الأقصى لانخفاض سعر السهم في يوم التداول الواحد إلى 5% من سعر الإقفال السابق، لضبط توازن حركة الأسواق بعد ظروف جائحة كورونا.

وبحسب القرار، فقد تم تحديد مقدار التحرك في سعر السهم بنسبة 5% من سعر الإقفال السابق كحد أقصى انخفاضاً في يوم التداول الواحد، ويجوز للسوق رفع النسبة إلى 7% لعدد محدود من أسهم الشركات التي يتم اختيارها وفقاً لمعايير يحددها السوق وتوافق عليها الهيئة.

وبعد صدور القرار الجديد من مجلس الوزراء، والعودة للعمل بالنظام السابق لحركة انخفاض السهم خلال الجلسة الواحدة، طلبت الأسواق المالية من الجهات المختصة فيها بإعادة ضبط البرامج ذات العلاقة وأنظمة تلقي الأوامر لديها لتطبيق القرار.