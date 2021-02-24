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حريق يلتهم مركزًا تجاريًّا بحي العريجاء

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الرياض - محمد الوسيري - 2021-02-24

حريق يلتهم مركزًا تجاريًّا بحي العريجاء

متابعات الخليج 365 - الرياض


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باشرت فرق الدفاع المدني في الرياض، مساء اليوم الأربعاء، إخماد حريق اندلع في مركز تجاري بحي العريجاء.

وأوضحت المديرية العامة للدفاع المدني، عبر حسابها الرسمي في “تويتر”، أن مدني الرياض تمكن من إخماد حريق اندلع في مركز تجاري بحي العريجاء، دون وقوع إصابات- ولله الحمد.

حريق يلتهم مركزًا تجاريًّا بحي العريجاء - متابعات الخليج 365 حريق يلتهم مركزًا تجاريًّا بحي العريجاء - متابعات الخليج 365
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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

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