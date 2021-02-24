حريق يلتهم مركزًا تجاريًّا بحي العريجاء

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شكرا لقرائتكم حريق يلتهم مركزًا تجاريًّا بحي العريجاء ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل
الرياض - محمد الوسيري - 2021-02-24
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حريق يلتهم مركزًا تجاريًّا بحي العريجاء
متابعات الخليج 365 - الرياض
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باشرت فرق الدفاع المدني في الرياض، مساء اليوم الأربعاء، إخماد حريق اندلع في مركز تجاري بحي العريجاء.
وأوضحت المديرية العامة للدفاع المدني، عبر حسابها الرسمي في “تويتر”، أن مدني الرياض تمكن من إخماد حريق اندلع في مركز تجاري بحي العريجاء، دون وقوع إصابات- ولله الحمد.
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