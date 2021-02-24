العمل المؤقت في السعودية وما هي الحقوق الواجبة للعامل المؤقت

العمل المؤقت في السعودية انتشر في الفترة الأخيرة، وهذا يعني وفق اتفاق محدد بين صاحب العمل السعودي والعامل أن هذه الوظيفة قد تكون بشكل مؤقت، ويمكن فسخ هذا العقد بعد إنتهاء هذه المدة، وفي هذا المقال سوف نقدم المزيد من المعلومات حول ذلك.

العمل المؤقت في المملكة العربية السعودية

يعتبر العمل المؤقت بعقد هو عبارة عن نوع معين من أنواع العمل المنتشر في السعودية، فهذا العقد يكون باتفاق بين صاحب العمل والعامل، وتكون مدة العمل المؤقت لا تزيد عن عام واحد فقط، ويكون في هذا العقد كافة تفاصيل العمل الواضحة، فيتم التعرف على نوع وطبيعة هذه الوظيفة، مدة بداية ونهاية العمل في اليوم، وما هو الراتب الذي يحصل عليه العامل من خلال تأديته لهذا العمل.

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شكل عقد العمل المؤقت في السعودية

في هذا النموذج الخاص بعقد العمل المؤقت يتم وضع كافة التفاصيل التي يلتزم بها الطرفين خلال مدة هذا العمل، فيتم التعرف على:

تاريخ بداية ونهاية عقد العمل.

كتابة معلومات الطرفين مثل اسم وعنوان ورقم بطاقة كلا منهم.

التزام الطرفين بأن هذا العمل يكون بشكل مؤقت.

يجب أن يلتزم الطرفين بأن طبيعة العمل تتناسب ولا تتعارض مع قدرات وإمكانيات العامل.

تحديد الراتب الذي يحصل عليه الطرف الآخر.

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حقوق العمل بعقد مؤقت

تتمثل الحقوق العامة التي ترتبط بالعمل المؤقت في السعودية في ما يلي: