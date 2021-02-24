شكرا لقرائتكم خبر القيادة تهنئ أمير الكويت بذكرى اليوم الوطني ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
وأعرب الملك، عن أصدق التهاني، وأطيب التمنيات بالصحة والسعادة له، ولحكومة وشعب دولة الكويت الشقيق، اطراد التقدم والازدهار.وأشاد بالعلاقات المتميزة التي تربط البلدين الشقيقين، والتي يحرص الجميع على تنميتها في المجالات كافة.
كما هنأ ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان، أمير الكويت، بمناسبة ذكرى اليوم الوطني لبلاده.
وعبر ولي العهد، عن أطيب التهاني وأصدق التمنيات بموفور الصحة والسعادة له، راجيا لحكومة وشعب دولة الكويت الشقيق، المزيد من التقدم والازدهار.
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