شكرا لقرائتكم خبر أفكار إبداعية قابلة للتصنيع بمركز «إثراء» ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
ويقدم البرنامج الذي يستهدف المبدعين والمبتكرين من مواطنين ومقيمين؛ دورات تدريبية احترافية عبر منصات إثراء الرقمية، واستشارات مجانية من قبل خبراء للمساهمة في بناء علاقات استراتيجية، ودعم مادي للأفكار الفائزة مما يسهم في تحويلها إلى نماذج تسويقية، إضافة إلى إتاحة الفرصة لعرض الأفكار على مستثمرين ومتعاونين حول العالم، حيث سيقع الاختيار على 30 مشاركة، تعرض أفكار المشاركين بها على لجان استشارية؛ ومن ثم يتم تقديم الدعم للأفكار الخمس الفائزة.ويهدف البرنامج إلى تسليط الضوء على التقنيات الرقمية الفعالة التي تعزز إنتاج المحتوى الإبداعي في المملكة، وتوفير بيئة للمبدعين والمبتكرين في مختلف المجالات المعرفية والفنية والإبداعية، وتشجيع المشاركين على ابتكار منتجات من خلال استخدام التقنيات الرقمية الفعالة
أبرز التقنيات المستخدمة:
- الواقع المعزز
- الواقع الافتراضي
- الواقع المختلط
- تقنية اللمس
- الواقع الممتد
كانت هذه تفاصيل خبر أفكار إبداعية قابلة للتصنيع بمركز «إثراء» لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.