150 مشروعا بحثيا لطلبة المملكة تتنافس في إبداع 2021

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ويتولى 54 باحثا وخبيرا يمثلون 19 جهة حكومية وبحثية وأكاديمية من القطاعين العام والخاص أعمال التحكيم التي ستدار من مقر «موهبة» في الرياض، وتنفذ «عن بعد» بعد تأجيل إقامة فعاليات المعرض الحضورية برعاية مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة خالد الفيصل، تقيدا بالإجراءات الاحترازية لجائحة

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - يتنافس 150 مشروعا بحثيا لطلبة المملكة بدءا من بعد غد، تمهيدا للتأهل للمشاركة مع طلبة العالم في مسابقة آيسف الدولية في أمريكا، والفوز بجوائز موهبة الكبرى في معرض إبداع للعلوم والهندسة «إبداع 2021» بنسخته الـ11، والذي تنظمه مؤسسة الملك عبدالعزيز ورجاله للموهبة والإبداع «موهبة» بالشراكة مع وزارة التعليم.ويتولى 54 باحثا وخبيرا يمثلون 19 جهة حكومية وبحثية وأكاديمية من القطاعين العام والخاص أعمال التحكيم التي ستدار من مقر «موهبة» في الرياض، وتنفذ «عن بعد» بعد تأجيل إقامة فعاليات المعرض الحضورية برعاية مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة خالد الفيصل، تقيدا بالإجراءات الاحترازية لجائحة كورونا ، وسيعلن موعد إقامة الحفل الختامي في وقت لاحق.

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