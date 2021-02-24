تدريب 5700 معلمة على التعامل مع طلبة التربية الخاصة

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - بهدف تزويد المعلمات باستراتيجيات نموذج المعرفة لإكسابهن المفردات في مجال تعليم الصم واكتشاف المشكلات البصرية لدى الأطفال وطرق التعامل مع ذوي الإعاقة البصرية، دشنت إدارة التربية الخاصة «بنات» بالإدارة العامة للتعليم بمنطقة الرياض، المرحلة الرابعة من مبادرة «قنوات التدريب»، وذلك خلال الفترة من 16 - 26 / 7 / 1442هـ، تفعيلا للشراكات المجتمعية، واستثمارا للخبرات والكفاءات في المجتمع التعليمي والتربوي. وأوضحت مديرة إدارة التربية الخاصة بالإدارة العامة للتعليم بمنطقة الرياض ابتسام الأحمد أن المبادرة تستهدف معلمات التربية الخاصة والتعليم العام، وتتطرق إلى التعليم المتمايز لذوي الإعاقة ببرامج الدمج، وإحاطتهن بأساسيات إدارة الصف الافتراضي ولغة الإشارة. وأشارت إلى اهتمام إدارة التربية الخاصة بالتعليم التقني للصم وضعاف السمع والتأهيل المهني لذوي الإعاقة وإثراء المعلمات بالتقنيات المساعدة لذوي الإعاقة وكيفية التعامل مع أسر طلاب ذوي الإعاقة في مرحلة التأهيل المهني. وأشارت إلى اهتمام إدارة التربية الخاصة بالتعليم التقني للصم وضعاف السمع والتأهيل المهني لذوي الإعاقة وإثراء المعلمات بالتقنيات المساعدة لذوي الإعاقة وكيفية التعامل مع أسر طلاب ذوي الإعاقة في مرحلة التأهيل المهني.

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