«تطوير» تنفذ 1141 مبنى تعليميا تخدم 600 ألف طالب وطالبة

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - دشن وزير التعليم الدكتور حمد آل الشيخ أمس المبنى الجديد لشركة تطوير للمباني (TBC)، بحضور مساعد وزير التعليم الدكتور سعد آل فهيد، والرئيس التنفيذي للشركة المهندس فهد الحماد، وعدد من مسؤولي التعليم، حيث نفذت 1141 مبنى تعليميا تابعا للتعليم تخدم 600 ألف طالب وطالبة.

وثمن آل الشيخ جهود القيادة الرشيدة في تطوير العملية التعليمية ضمن مسيرة التطوير المباركة في بلادنا، منوها بالشراكة بين الوزارة وشركة تطوير للمباني، التي تقوم بدور حيوي في إحداث النقلة النوعية في ملف المباني المدرسية خلال الأعوام الأخيرة.

وأوضح أن هذه الشراكة تأتي ضمنَ استراتيجية الوزارة لتطوير البيئة التعليمية، وتوفير أفضل ما توصلت إليه تقنيات المباني، مبينا أن الهدف إتاحة أجواء تعليمية مثلى للطلبة والهيئة التدريسية، تسهم في تعزيز علاقة الطلبة والمعلمين والكوادر الإدارية بالمدرسة، وتعزز مخرجاتها التعليمية.

وأكد آل الشيخ أن الوزارة ستواصل العمل مع شركة تطوير للمباني لتحقيق أهداف الوزارة في تشييد المباني التعليمية النموذجية في جميع المناطق والمحافظات، وفق أعلى المواصفات والمقاييس، معتمدين على الخبرات السعودية التي تقود الشركة نحوَ ما نتطلع إليه من تميز وإبداع.

وأضاف بأن الوزارة تعول على شركة تطوير للمباني في تحمل مسؤولياتها في إنشاء المباني المدرسية والتعليمية والمرافق الإدارية التابعة للوزارة بجودة عالية، ومدة زمنية مناسبة، موضحا أن تدشين المقر الجديد فرصة لشحذ همة القائمين على الشركة في بذل المزيد من الجهود؛ لاستكمال المشاريع المسندة إليها.

من جهته، أشاد الرئيس التنفيذي لشركة تطوير للمباني المهندس فهد الحماد بالدعم السخي من حكومة خادم الحرمين الشريفين، والدعم الكامل من الوزارة بقيادة وزير التعليم لتنفيذ مشروعات الشركة، مؤكدا أن شركة تطوير للمباني تسعى لتحقيق استراتيجية الوزارة في تهيئة البيئة التعليمية المحفزة على الإبداع ليواصل الوطن تألقه وازدهاره وتقدمه في قطاع التعليم.

وأشار إلى أن تدشين المقر الجديد للشركة سيمثل انطلاقة جديدة لهذا الكيان الوطني الذي يحرص جميع منسوبيه أن يكونوا على قدر الواجب الذي أسند إليهم، مبينا أنه مع تنامي أعمال الشركة وتنوع مجالاتها بدأ العمل على إنشاء المبنى ليساعد منسوبيها على إنجاز أعمالهم في بيئة داعمة ومحفزة على العمل لتنفيذ المهام والمشروعات الموكلة إليها.

وقال الحماد «ثمانية أعوام مرت على ولادة الشركة حفلت بالإنجازات التي حققتها، والمشاريع التي أنجزتها والخبرات التي اكتسبتها وجعلتها وجهة وطنية للمنشآت التعليمية.

عقب ذلك اطلع الوزير على مرافق ووحدات المبنى الجديد لشركة تطوير للمباني (TBC)، مستمعا لشرح عن الخدمات المقدمة في أقسام الشركة.

عن شركة تطوير المباني: