

بيروت 12 رجب 1442 هـ الموافق 24 فبراير 2021 م واس

سجّلت لبنان 3513 إصابة جديدة بفيروس

وأشار وزارة الصحة اللبنانية اليوم إلى أن العدد الإجمالي للإصابات بالفيروس بلغ 362833 إصابةً، فيما بلغت حصيلة الوفيات في البلاد 4508 وفيات.

// انتهى //

21:35ت م

0214



بيروت 12 رجب 1442 هـ الموافق 24 فبراير 2021 م واسسجّلت لبنان 3513 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19) و62 حالة وفاة خلال الساعات الـ24 الماضية.وأشار وزارة الصحة اللبنانية اليوم إلى أن العدد الإجمالي للإصابات بالفيروس بلغ 362833 إصابةً، فيما بلغت حصيلة الوفيات في البلاد 4508 وفيات.// انتهى //21:35ت م0214

كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / لبنان تسجل 3513 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.