السعودية اليوم / الأردن تفرض الحظر الشامل ليوم الجمعة وتمدد الحظر الليلي واستمرار التعلم عن بُعد



عمّان 12 رجب 1442 هـ الموافق 24 فبراير 2021 م واس

أعلنت الحكومة الأردنية اليوم، عن خطة جديدة للتعامل مع

وبموجب الخطة الجديدة، يبدأ الحظر الليلي اليومي من الساعة 9 ليلاً للمؤسسات والساعة 10 ليلًا للأفراد، حتى الساعة 6 صباحاً، على أن يستمر التعليم عن بعد في الجامعات وغالبية الصفوف المدرسية حتى نهاية الفصل الدراسي.

وقررت الحكومة الأردنية تقليل دوام الموظفين في المؤسسات الحكومية بنسبة 50%، ابتداءً من يوم الأحد المقبل.

وأكد وزير الصحة الأردني الدكتور نذير عبيدات أن الحالة الوبائية في الأردن تتطلب إجراءات حازمة وسريعة للتعامل معها، في ظل الارتفاع اليومي لعدد الإصابات منذ ثلاثة أسابيع، خاصة الإصابات بالسلالة البريطانية أصبحت السائدة في العاصمة الأردنية عمّان والمحافظات المحيطة لها.

وشدد على أن الإجراءات الاحترازية تهدف للسيطرة على انتشار الفيروس، والحفاظ على قدرات المنظومة الصحية وتقديم الرعاية الصحية المناسبة، مبيناً أن الحكومة تسعى لتوفير أكبر قدر من اللقاحات.

// انتهى //

21:17ت م

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عمّان 12 رجب 1442 هـ الموافق 24 فبراير 2021 م واسأعلنت الحكومة الأردنية اليوم، عن خطة جديدة للتعامل مع فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19)، تفرض حظراً شاملاً ليوم الجمعة من كل أسبوع.وبموجب الخطة الجديدة، يبدأ الحظر الليلي اليومي من الساعة 9 ليلاً للمؤسسات والساعة 10 ليلًا للأفراد، حتى الساعة 6 صباحاً، على أن يستمر التعليم عن بعد في الجامعات وغالبية الصفوف المدرسية حتى نهاية الفصل الدراسي.وقررت الحكومة الأردنية تقليل دوام الموظفين في المؤسسات الحكومية بنسبة 50%، ابتداءً من يوم الأحد المقبل.وأكد وزير الصحة الأردني الدكتور نذير عبيدات أن الحالة الوبائية في الأردن تتطلب إجراءات حازمة وسريعة للتعامل معها، في ظل الارتفاع اليومي لعدد الإصابات منذ ثلاثة أسابيع، خاصة الإصابات بالسلالة البريطانية أصبحت السائدة في العاصمة الأردنية عمّان والمحافظات المحيطة لها.وشدد على أن الإجراءات الاحترازية تهدف للسيطرة على انتشار الفيروس، والحفاظ على قدرات المنظومة الصحية وتقديم الرعاية الصحية المناسبة، مبيناً أن الحكومة تسعى لتوفير أكبر قدر من اللقاحات.// انتهى //21:17ت م0210

كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / الأردن تفرض الحظر الشامل ليوم الجمعة وتمدد الحظر الليلي واستمرار التعلم عن بُعد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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